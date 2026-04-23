Ветеран СВО из Люберец получил почетный знак за донорство
В Московском городском отделении Российского Красного Креста 19 апреля прошла церемония вручения памятных значков «За регулярное донорство». Среди награжденных — член местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Иван Монец.
Знаком отмечают доноров, которые за последние два года сдали цельную кровь или совершили 15 (либо 20) донаций ее компонентов. Иван Монец рассказал, что 15 раз сдавал кровь в Донецке, в Республиканском центре крови, потому что находился там в зоне боевых действий. Он признался, что когда каждый день видишь, как нужна кровь здесь и сейчас, начинаешь относиться к донорству как к боевой задаче. Для него главная награда — понимать, что его кровь реально помогла кому-то вернуться к жизни.
В этом году Иван также удостоен звания «Почетный донор». Эта престижная награда подтверждает его многолетний вклад в развитие безвозмездного донорства и спасение жизней.