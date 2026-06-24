Ветеран СВО из Ленинского округа завершил подготовку в МГТУ Баумана

Ветеран специальной военной операции Вадим Свистунов из Ленинского городского округа завершил подготовительную программу МГТУ имени Н. Э. Баумана. Обучение было организовано для участников СВО при поддержке государственных структур и направлено на поступление в технические вузы.

Подготовительный курс проходил на базе МГТУ имени Н. Э. Баумана и был рассчитан на ветеранов специальной военной операции. Участники изучали математику, физику и русский язык, необходимые для сдачи вступительных экзаменов. Также программа включала инженерные модули, где слушатели знакомились с робототехникой, 3D-моделированием и основами мехатроники.

Организаторами выступили Государственный фонд «Защитники Отечества», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и госкорпорация «Ростех». Отдельное внимание в обучении уделялось развитию навыков работы в команде, стрессоустойчивости и коммуникации. Индивидуальные образовательные траектории формировались по результатам входного тестирования.

«Хочу выразить огромную благодарность МГТУ имени Н. Э. Баумана за возможность пройти обучение и подготовиться к поступлению в вуз. Это важный этап для дальнейшего профессионального развития. Планирую продолжить обучение в Бауманском университете, поскольку он дает сильную инженерную подготовку. Инженерия — это наше все, и возможность реализовать себя в этой сфере имеет большое значение», — сказал Вадим Свистунов.

Дополнительно сообщается, что летом 2025 года Вадим Свистунов стал участником программы «Герои Подмосковья», которая является региональным продолжением федерального проекта «Время Героев». Он прошел обучение в Высшей школе государственного управления и продолжает профессиональное развитие в сфере госуправления.