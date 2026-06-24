Ветеран СВО из Ленинского округа завершил подготовку в МГТУ Баумана

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский

Ветеран специальной военной операции Вадим Свистунов из Ленинского городского округа завершил подготовительную программу МГТУ имени Н. Э. Баумана. Обучение было организовано для участников СВО при поддержке государственных структур и направлено на поступление в технические вузы.

Подготовительный курс проходил на базе МГТУ имени Н. Э. Баумана и был рассчитан на ветеранов специальной военной операции. Участники изучали математику, физику и русский язык, необходимые для сдачи вступительных экзаменов. Также программа включала инженерные модули, где слушатели знакомились с робототехникой, 3D-моделированием и основами мехатроники.

Организаторами выступили Государственный фонд «Защитники Отечества», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и госкорпорация «Ростех». Отдельное внимание в обучении уделялось развитию навыков работы в команде, стрессоустойчивости и коммуникации. Индивидуальные образовательные траектории формировались по результатам входного тестирования.

«Хочу выразить огромную благодарность МГТУ имени Н. Э. Баумана за возможность пройти обучение и подготовиться к поступлению в вуз. Это важный этап для дальнейшего профессионального развития. Планирую продолжить обучение в Бауманском университете, поскольку он дает сильную инженерную подготовку. Инженерия — это наше все, и возможность реализовать себя в этой сфере имеет большое значение», — сказал Вадим Свистунов.

Дополнительно сообщается, что летом 2025 года Вадим Свистунов стал участником программы «Герои Подмосковья», которая является региональным продолжением федерального проекта «Время Героев». Он прошел обучение в Высшей школе государственного управления и продолжает профессиональное развитие в сфере госуправления.

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