Ветеран СВО из Королева совершил прыжок с парашютом

Ветеран специальной военной операции Никита Бобров проходит второй курс реабилитации в центре «Ясенки». В этом заезде участник СВО получил уникальную возможность прыгнуть с парашютом благодаря инклюзивному проекту «Неботерапия».

Вместе с Никитой Бобровым, который передвигается на инвалидной коляске, на полигон в Рузу отправилась его жена Мария, которая всегда мечтала о прыжке с парашютом. Ветерана СВО и его супругу подстраховывали во время полета профессиональные инструкторы.

«Высота приличная. Ощущения супер. Тем более — вместе с женой. Спасибо центру „Ясенки“, не знал, что с моими травмами такое возможно», — поделился впечатлениями участник СВО.

Никита Бобров является членом Ассоциации ветеранов СВО и «Боевого братства», активно участвует в общественной жизни, встречаясь со студентами и школьниками.

В Королеве с самого начала спецоперации уделяют особое внимание поддержке военнослужащих и их семей. В городе работают отделения Ассоциации ветеранов СВО и фонда «Защитники Отечества», Центр поддержки участников СВО и их семей, штаб Комитета семей воинов Отечества.