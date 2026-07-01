Ветеран СВО из Химок стал призером фестиваля «Кубок мужества»

29 июня в Подмосковье состоялся фестиваль «Кубок Мужества» для ветеранов специальной военной операции и других вооруженных конфликтов. В соревнованиях участвовали и родственники ветеранов — их результаты засчитывались в общекомандный зачет.

В турнире приняли участие члены Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО. Евгений Щукин завоевал бронзу в силовом виде спорта — пауэрлифтинге. Он стал одним из лучших в жиме штанги из положения лежа.

В программу состязаний также вошли шахматы, метание ножа, гиревой спорт, бокс и паралимпийская бочча.

«Такие соревнования — это возможность для ветеранов СВО вновь почувствовать себя в строю, показать пример силы духа и взаимовыручки. Евгений Щукин своей бронзой доказал, что даже после тяжелых испытаний можно оставаться сильным и целеустремленным. Мы гордимся нашими ребятами», — отметил лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин.

Турнир не только дал ветеранам возможность проявить спортивные таланты, но и создал условия для честной конкуренции и взаимной поддержки.