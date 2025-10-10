Ветеран СВО из Балашихи завоевал бронзу на турнире по настольному теннису

В Балашихе гордятся успехом своего земляка Савелия Куралесова, который принял участие в региональном турнире по настольному теннису «Кубок мужества» среди ветеранов специальной военной операции. Мероприятие было организовано при поддержке Ассоциации ветеранов СВО Московской области и собрало 59 спортсменов из 17 городов региона.

Соревнования проходили в пяти категориях: «Н1», «Н2», «В», «С» и «О». Савелий Куралесов выступал в категории «Н2», предназначенной для ветеранов боевых действий с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и завоевал бронзовую медаль, продемонстрировав высокий уровень мастерства и силы духа.

«Теннис — это мое хобби, и вот уже есть первые результаты. Организация турнира впечатлила, появилось много новых знакомств. Каждый участник показал свою силу духа и характер. Это мои первые соревнования. Буду ждать следующих турниров и обязательно приму участие», — поделился впечатлениями Савелий.

Победители турнира получат возможность представлять Московскую область на межрегиональных и всероссийских соревнованиях в составе сборной Ассоциации ветеранов СВО.