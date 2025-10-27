Ветеран СВО и художница из Люберец вступили в брак

В Люберцах прошло бракосочетание ветерана СВО и местной художницы. Их история любви началась в реабилитационном центре имени Мещерякова, где Константин восстанавливался после тяжелого ранения, которое получил под Бахмутом.

Анастасия тогда решила поддержать бойцов и нарисовать их портреты. Константин стал первым героем проекта. После завязалось общение, которое переросло в чувства.

На бракосочетание пригласили родных, друзей, коллег и представителей общественных организаций.

«С Константином мы знакомы — и мне очень приятно, что у нас такие защитники Отечества: несгибаемые, сильные, истинные патриоты. Особые слова благодарности Константину за его тяжелейший труд и помощь в реабилитации бойцов. Желаю семейного счастья и взаимопонимания. Пусть дом всегда будет полон теплом, уютом, радостью и детьми», — подчеркнул глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Новобрачных поздравили руководитель фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова, директор центра имени Мещерякова Сергей Захаров, руководитель центра реабилитации «Ясенки» Михаил Маслов и гости торжества.

История Константина и Анастасии показывает, что даже после самых тяжелых испытаний можно обрести личное счастье и поддерживать друг друга на пути к новой жизни.