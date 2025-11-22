Ветеран СВО будет руководить движением «Юнармия» в Дубне

Участник спецоперации Игорь Павельев вступил в должность эксперта управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации городского округа Дубна. Теперь он будет активно заниматься патриотическим воспитанием молодежи.

Игорь служил на передовой почти год. Он выполнял боевые задачи на Артемовском направлении.

После возвращения домой трудился на городских предприятиях в Дубне. Также он активно помогал местному отделению Ассоциации ветеранов СВО, проводя уроки мужества для молодежи.

На новой должности мужчина хочет сделать упор на школьников, которые присоединились к движению «Юнармия».

«Мы постоянно ведем работу по трудоустройству наших ветеранов СВО. Привлекаем заинтересованных работодателей, организуем регулярно экскурсии на городские предприятия. На данный момент практически все наши ребята трудоустроены или находятся в процессе трудоустройства. Эту работу мы продолжим, не будем останавливаться на достигнутом», — прокомментировал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.