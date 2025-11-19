Ветеран СВО из Люберец выиграл золото и серебро на спортивном фестивале в Омске

Ветеран специальной военной операции из городского округа Люберцы Максим Чусовитин принес в копилку команды Московской области две медали на межрегиональном спортивном фестивале «Кубок Мужества». Мероприятие объединило около сотни ветеранов СВО и боевых действий из девяти регионов России.

Программа фестиваля рассчитана на два дня и включает состязания по парабоксу, настольному теннису, гиревому спорту и фехтованию на колясках.

В первый день состязаний Максим Чусовитин показал блестящий результат: завоевал золотую медаль в спортивном метании ножа и стал серебряным призером в пауэрлифтинге. Впереди у спортсмена – выступление в соревнованиях по адаптивному боксу.

«Соперники все достойные, борьба была напряженной. Рад, что смог принести медали в копилку команде Московской области», - отметил Максим Чусовитин.

Яркой деталью, подчеркивающей командный дух, стала брендированная форма делегации Подмосковья от губернатора Андрея Воробьева.

Фестиваль «Кубок Мужества» демонстрирует высокие спортивные достижения и силу духа ветеранов, служа мощным инструментом их адаптации и социальной интеграции.