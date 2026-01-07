Ветеран из Люберец рассказал о пользе моржевания в новогодние праздники

Участник СВО Олег Золотухин предпочитает проводить новогодние каникулы, занимаясь моржеванием. Эта традиция помогает ему поддерживать здоровье и бодрость.

Олег начал закаляться еще в юности, во время учебы в суворовском училище.

«К закаливанию нас приучали еще в 1992 году. Позже, в военном институте, с товарищем каждое утро обливались холодной водой. А с 2015 года я уже практикую моржевание в открытых водоемах», — рассказал ветеран.

По его словам, зимнее купание укрепляет иммунитет, повышает стрессоустойчивость и развивает выносливость.

«Это пригодилось мне в службе, а после возвращения домой я продолжил традицию. Настоящему мужчине важно не только заботиться о своем здоровье, но и подавать пример. Это проверка характера и отличный повод собраться с друзьями, чтобы начать год с бодрости», — добавил Золотухин.

Сейчас он часто купается в компании единомышленников, поддерживая праздничное настроение и общее увлечение.