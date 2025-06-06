Ветеран ФСБ объяснил, что помогает диверсантам

Есть много способов борьбы с украинскими диверсантами, однако площадь границы между Россией и Украиной очень большая и ВСУ пользуются этим, чтобы проникнуть в страну. Такое мнение выразил отставной подполковник ФСБ Алексей Филатов в беседе с Lenta.ru .

«К сожалению, как таковой границы в нашем обыденном понимании — с контрольной полосой, колючей проволокой между Украиной и нами — не существует, а это практически тысяча километров», — сказал он.

При этом он обратил внимание, что российские силы успешно нейтрализуют преступников. Известно о многих подобных случаях, когда ВСУ пытались проникнуть, но проваливали задачу.

Отставной подполковник рассказал и об одном из способов борьбы с диверсионными группами — нужно развернуть широкую сеть информаторов, в том числе и на украинской территории. Такие источники смогут заранее предупреждать о планируемых диверсиях и путях проникновения диверсантов.

Кроме того, по его словам, сейчас применяются технические средства, способные отслеживать обширные территории и оперативно фиксировать передвижение противника.

Ранее появилась информация, что при атаках на российские регионы диверсанты использовали оружие из США. Как отметил RT, это были заряды пластичной взрывчатки С-4, которые имеют американское происхождение.

Накануне стало известно, что российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу спецназа ВСУ на границе Сумской и Курской областей. Им помогли данные, опубликованные матерью одного из солдат Украины.