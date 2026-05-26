Ветеран боевых действий Люберец получил желтый пояс по дзюдо

В рамках турнира наградили ветерана боевых действий Михаила Матвиенко, который начал пробовать свои силы в дзюдо только в этом году. Он успешно сдал экзамен и выполнил все необходимые нормативы.

Михаил Матвиенко отметил: «Желтый пояс для меня — это не просто цвет, это подтверждение того, что упорство и труд преодолевают любые барьеры». Руководство клуба отметило успехи Михаила, пожелав ему и всем воспитанникам школы новых побед. В рамках церемонии тренеры повязали новые пояса ребятам и поздравили их со следующим шагом на спортивном пути.

По итогам соревнований дзюдоисты СШОР «Союз» завоевали пять золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали.