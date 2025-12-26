Весточка из дома. Стало известно, как Россия поддержит российских военнопленных на Украине

Москва подготовила масштабную гуманитарную акцию для военнослужащих, находящихся в украинском плену. Об этом Татьяна Москалькова рассказала «Комсомольской правде» .

Как объяснила омбудсмен, две тысячи индивидуальных наборов помог собрать Красный крест. Аналогичную поддержку получит и другая сторона, находящиеся на российской территории военнопленные Украины.

Москалькова уточнила, что помимо необходимых вещей, каждый боец сможет получить весточку из дома — к посылкам приложат письма от родственников. Такая ментальная связь, добавила чиновница, критически важна для поддержания морального духа бойцов.

В середине декабря 2025 года Россия и Украина также провели новый раунд обмена телами погибших военных. Киеву передали 1000 тел.

Ранее попавшие в украинский плен российские военные заявили о пытках.