Попавшие в украинский плен российские военные заявили о пытках

Власти Украины обязаны предоставить защиту от пыток российским военнопленным. С таким заявлением на заседании Совета ООН выступил верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк .

Он пояснил, что в ходе мониторинга сотрудники аппарата опросили 127 попавших в плен российских военных и 10 иностранцев. Половина из них заявила, что пережила пытки и жестокое обращение во время поездки в места заключения.

«Я настоятельно призываю Украину защитить военнопленных от пыток и жестокого обращения, — заявил Тюрк.

Из опубликованного в июне доклада Управления верховного комиссара по правам человека ООН следует, что более половины попавших в украинский плен российских солдат заявили о пытках.

Среди экзекуций, которые пережили военнопленные, оказались избиение палками, применение электрического тока, натравливание собак, а также инсценировки казни и унижения.

В начале ноября Европейская комиссия объявила, что пытки в пенитенциарных учреждениях Украины остаются одной из главных проблем всей системы наказаний. При этом в документе отметили, что власти страны улучшили условия содержания заключенных в отдельных тюрьмах.