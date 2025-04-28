Группа добровольцев из Франции в составе отряда «Нормандия-Неман» отправилась в зону спецоперации для борьбы с украинскими неонацистами. Репортаж о бойцах снял корреспондент программы «Вести недели» телеканала «Россия 1» Александр Рогаткин.

Журналист пообщался с двумя добровольцами с позывными Падре и Готье. Они приехали на передовую с разницей в несколько месяцев. За плечами у обоих служба во французской армии, а у Падре еще и работа инструктором в иностранном легионе.

«Мы находимся в одной команде с русскими и французами, и служим вместе, и погибаем вместе» — заявил доброволец Падре.

Несмотря на большой военный опыт, использование в зоне боевых действий большого количества беспилотников для французов стало новостью.

Готье в беседе с журналистов подчеркнул, что полученный им опыт при столкновении с дронами сильно отличается от того, с чем ему приходилось иметь дело раньше. Он добавил, что перед отправкой на фронт ему пришлось пройти обучение, которое оказалось намного интенсивнее, чем во французской армии.

В конце июня прошлого года первый заместитель председателя комитета Госдумы по иностранным делам Светлана Журова заявила, что принимающим участие в специальной военной операции иностранным добровольцам необходимо назначить компенсации.

Она пояснила, что сейчас требования в основном поступают от родственников раненых и погибших бойцов из Шри-Ланки. Но выплачивать деньги гражданам только одной страны Журова назвала несправедливым и подчеркнула, что вопрос нужно решать системно, но сделать это возможно только на уровне президента и Министерства обороны.