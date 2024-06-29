В Госдуме высказались о компенсации пострадавшим на СВО гражданам Шри-Ланки

Вопрос компенсаций иностранным бойцам, которые участвовали в специальной военной операции, нужно решать на высшем уровне. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Светлана Журова в беседе с Lenta.ru .

Так она отреагировала на требование Шри-Ланки от России выплатить компенсации за пострадавших и погибших их соотечественников в конфликте на Украине.

«В индивидуальном порядке это не разберешь. Тут нужно системно всем, а не только гражданам Шри-Ланки, потому что, как я понимаю, добровольцы есть не только из Шри-Ланки», — сказала она.

По словам Журовой, неправильно будет компенсировать за погибших только одной стране. Этим вопросом должны заняться на уровне министра обороны РФ и главы государства.

Ранее МИД Шри-Ланки заявил о переговорах с Россией по компенсациям участвующим в СВО ланкийцам. Страна потребовала выплатить средства за 17 погибших и раненых. При этом официальных подтверждений участия этих людей в спецоперации не было.