Весеннюю фотосессию для жен бойцов СВО организовали в Солнечногорске

Женщинам сделали макияж, помогли подобрать образ и запечатлели в профессиональной фотостудии. Визажистами были также жены военнослужащих. Идейным вдохновителем и организатором фотосессии стал молодежный центр «Подсолнух».

«Такой подарок — это наша поддержка, комплимент девушкам. Мы хотели создать настроение весны, праздника, напомнить, что несмотря на обстоятельства и ежедневные заботы мы — нежные цветочки», — рассказала начальник отдела медиакоммуникаций и творческого развития молодежи центра Виктория Егорова.

В фотосессии приняли участие женщины разных профессий — от следователей-дознавателей до преподавателей вокала, что подчеркнуло разнообразие и силу женского духа.

«Девочки большие молодцы, очень расположили к себе: создали атмосферу тепла, доброты, весны. Все понравилось: и макияж, и фотосессия. У меня только положительные эмоции и хорошее настроение на весь день», — поделилась участница фотодня «Зажигая сердца» Анна Наседкина.