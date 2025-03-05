Весеннюю фотосессию для жен бойцов СВО организовали в Солнечногорске
Праздничную фотосессию «Зажигая сердца» подарили женам военнослужащих специальной военной операции в преддверии 8 Марта в Солнечногорске. Женские портреты украсят выставку ко Дню Победы.
Женщинам сделали макияж, помогли подобрать образ и запечатлели в профессиональной фотостудии. Визажистами были также жены военнослужащих. Идейным вдохновителем и организатором фотосессии стал молодежный центр «Подсолнух».
«Такой подарок — это наша поддержка, комплимент девушкам. Мы хотели создать настроение весны, праздника, напомнить, что несмотря на обстоятельства и ежедневные заботы мы — нежные цветочки», — рассказала начальник отдела медиакоммуникаций и творческого развития молодежи центра Виктория Егорова.
В фотосессии приняли участие женщины разных профессий — от следователей-дознавателей до преподавателей вокала, что подчеркнуло разнообразие и силу женского духа.
«Девочки большие молодцы, очень расположили к себе: создали атмосферу тепла, доброты, весны. Все понравилось: и макияж, и фотосессия. У меня только положительные эмоции и хорошее настроение на весь день», — поделилась участница фотодня «Зажигая сердца» Анна Наседкина.
Мероприятие прошло в фотошколе Little Big Studio, которая в этом году отмечает 15-летний юбилей и уже давно сотрудничает с молодежным центром «Подсолнух».
«Мы всегда приветствуем социальные проекты. Очень важно напоминать нашим женщинам, как они красивы, тем более в преддверии такого праздника», — отметил руководитель фотошколы Little Big Studio Александр Май.
Снимки участниц будут выставлены на специальной выставке, посвященной Дню Победы, а также размещены в социальных сетях молодежного центра. Акция была поддержана местным отделением «Боевого Братства» и фондом «Защитники Отечества».