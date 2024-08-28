Вертолеты ВС РФ ликвидировали бронетехнику и бойцов ВСУ в курском приграничье

Минобороны России сообщило, что экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М и Ми-8 ударили авиаракетами по личному составу и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео опубликовала пресс-служба оборонного ведомства.

«Экипажи армейской авиации на вертолете Ка-52М и Ми-8 нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Оборонное ведомство уточнило, что удар нанесли авиаракетами по разведанным вражеским целям. После их успешного поражения экипажи вернулись на площадку вылета. Разведка доложила, что украинская бронетехника, как и живая сила противника, были уничтожены.

Ранее Киеву предрекли территориальные потери из-за провала операции ВСУ в Курской области. Перед украинской армией стоит выбор — отступление или удержание взятых территорий, но с привлечением армейских резервов. В последнем случае ВСУ потеряют территории на севере и востоке Украины.