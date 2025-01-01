Вернувшийся с СВО боец поздравил детей с Новым годом в Можайске

Участник спецоперации Станислав из Можайска вернулся с передовой в отпуск. Дома он решил перевоплотиться в главного волшебника страны — Деда Мороза — и поздравить детей округа.

До заключения контракта на военную службу Станислав работал аниматором в роли Деда Мороза. Участником спецоперации мужчина стал весной 2024 года.

В декабре военнослужащий с позывным «Мороз» приехал в 60-суточный отпуск. Дома его ждали жена, дочь и маленький сын.

Предновогоднее время Станислав вновь посвятил любимому делу. Он переоделся в Деда Мороза, загримировался и отправился поздравлять детей друзей и знакомых с праздником.

«Я поздравляю всех можайцев с Новым годом, желаю всем здоровья и мирного неба над головой. Знайте, что все будет хорошо, мы обязательно победим! Обещаем, что, одержав Победу, вернемся домой живыми и здоровыми!» — сказал Станислав.

Отметим, что недавно Станислава наградили медалью «Участнику специальной военной операции». После отпуска ему присвоят воинское звание ефрейтор.