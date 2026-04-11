Вернувшиеся из украинского плена бойцы вышли на связь с родными

Российские военнослужащие, которых освободили в рамках обмена с Украиной, впервые после возвращения поговорили с семьями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

На опубликованных кадрах бойцы разговаривали с родными по телефону из Белоруссии, где им оказывали психологическую и медицинскую помощь.

«Сыночек, мы так рады! Мы уже тут и визжали, и плясали! » — сказала мама одного из военных.

«Давай отставить слезы! Все хорошо будет», — сказал другой боец во время разговора с близкими.

С подконтрольной киевскому режиму территории 11 апреля вернули 175 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне передали 175 военнопленных ВСУ. Также домой отправили семерых жителей Курской области, которых киевский режим незаконно удерживал.

В планах — доставить бойцов ВС России на территорию страны для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении военных оказали Объединенные Арабские Эмираты.