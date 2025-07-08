Вернул в строй 18 боевых товарищей. Минобороны рассказало о подвиге ефрейтора Кузьмина

Ефрейтор Константин Кузьмин в составе медицинской группы вернул в строй 18 бойцов. Информацию от Минобороны опубликовало РИА «Новости» .

По данным оборонного ведомства, ефрейтор Кузьмин неоднократно под минометным огнем противника вытаскивал с поля боя раненых товарищей, перевозил их в безопасное место и оказывал медицинскую помощь, поддерживая жизнь до эвакуации.

«Благодаря профессионализму ефрейтора Кузьмина были восстановлены и возвращены в строй 18 боевых товарищей», — говорится в сообщении Минобороны.

Также Кузьмин ассистировал в сложной операции по сохранению конечности военному, получившему минно-взрывную травму. Ефрейтор ухаживал за раненым до его возвращения в строй.

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