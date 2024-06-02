Война США против России, направленная на защиту режима украинского лидера Владимира Зеленского стала бы безумием. Такое мнение выразил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в соцсети X .

«Исследования Пентагона свидетельствуют, что 90 миллионов американцев погибнут в первые несколько минут ядерной войны с Россией и 90 миллионов в течение следующих шести месяцев. Вероятно, это заниженные оценки», — написал политик.

По его словам, именно к такому результату может привести разрешение Украине бить по России американским оружием. Этот исход событий вызовет эскалацию конфликта и напряженность в отношениях с РФ, Китаем и Северной Кореей.

«Пришло время вернуть взрослых в комнату», — подытожил Кеннеди-младший.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Североатлантического альянса спровоцировали новый этап напряженности. Они решили продолжить прямую и опосредованную борьбу с Россией.