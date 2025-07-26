Венгерские власти надеются на решение украинского конфликта за 50 дней, о которых говорил американский лидер Дональд Трамп. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской страны Петер Сийярто.

«Мы надеемся, что переговоры завершатся успешно. Мы надеемся, что решение будет найдено в течение этих 50 или 45 дней», — сказал он.

На минувшей неделе президент Соединенных Штатов предупредил введении о 100-процентных пошлин на товары из России, если в течение 50 дней Россия и Украина не договорятся о прекращении огня. Трамп также пообещал ввести вторичные санкции против государств, закупающих российскую нефть.

Ультиматумы третьих лиц не остановят специальную операцию на Украине, она продолжится в том темпе, который Россия сочтет нужным, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.