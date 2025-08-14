Венгрия осудила ночной удар ВСУ по брянскому нефтепроводу «Дружба»

Киевский режим нанес удар по распределительному узлу на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области. Об этом в Facebook* сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

Он уточнил, что боевики атаковали инфраструктурный объект при помощи беспилотников.

«Особенно возмутительно, что атаковала нефтепровод „Дружба“, обеспечивающий Венгрию нефтью. Он играет важную роль в энергетической безопасности нашей страны», — напомнил Сийярто.

Глава МИД напомнил, что именно Венгрия обеспечивает электроэнергией Украину, без этих поставок энергобезопасность соседней страны окажется «в уязвимом положении». В связи с этим Сийярто призвал киевский режим уважать «жизненно важные интересы» Венгрии и прекратить подобные атаки.

Днем ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в Унечском районе загорелся объект топливной инфраструктуры после обстрела ракетами HIMARS и беспилотниками.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.