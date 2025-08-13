Объект топливной инфраструктуры загорелся в Брянской области после атаки БПЛА

Объект топливной инфраструктуры загорелся в Унечском районе после обстрела беспилотниками и ракетами HIMARS. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Сейчас возгорание уже ликвидировали, но одному из пожарных потребовалась госпитализация. Губернатор пожелал ему скорейшего выздоровления и поблагодарил за работу все оперативные службы, в частности сотрудников МЧС.
По данным Минобороны, за ночь российские силы ПВО уничтожили 46 вражеских беспилотников. Активнее всего противник пытался атаковать именно Брянскую область — там сбили 15 дронов. Также системы противовоздушной обороны сработали в Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях, Краснодарском крае и Крыму.
Беспилотники для защиты лесов начнут применять в Серпухове
Еще 20 тысяч заявок на получение земельных участков без торгов подали в Подмосковье
Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Египте
Овчинский: 3D-модели лучших объектов Москвы по реновации попали на карту 2ГИС
Стройконтроль Подмосковья провел 300 выездов при восстановлении школы в Мариуполе
Жителей Подмосковья пригласили на конкурсы лучших практик школьных библиотек
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте