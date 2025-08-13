Объект топливной инфраструктуры загорелся в Брянской области после атаки БПЛА

Объект топливной инфраструктуры загорелся в Унечском районе после обстрела беспилотниками и ракетами HIMARS. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Сейчас возгорание уже ликвидировали, но одному из пожарных потребовалась госпитализация. Губернатор пожелал ему скорейшего выздоровления и поблагодарил за работу все оперативные службы, в частности сотрудников МЧС.

По данным Минобороны, за ночь российские силы ПВО уничтожили 46 вражеских беспилотников. Активнее всего противник пытался атаковать именно Брянскую область — там сбили 15 дронов. Также системы противовоздушной обороны сработали в Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях, Краснодарском крае и Крыму.