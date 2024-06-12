Венгрия не поддержала миссию НАТО на Украине, но не предотвратит ее

Орбан: Венгрия не поддерживает миссию НАТО на Украине, но не предотвратит ее

Венгрия возражает против миссии НАТО на Украине, но, поскольку ее поддерживает большинство стран альянса, не может ее предотвратить. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Орбан добавил, что Венгрия получила необходимые гарантии того, что участие в действиях НАТО за границами входящих в него стран будет исключительно добровольным.

«Я попросил генерального секретаря, чтобы он уточнил, что все военные акции НАТО вне территории альянса в соответствии с правилами и традициями НАТО могут носить лишь добровольный характер», — процитировало политика РИА «Новости».

Ранее в Венгрии призывали срочно начать переговоры по урегулированию украинского конфликта. Министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто предупредил, что промедление в этом вопросе чревато эскалацией. Он отметил также, что Венгрия не намерена участвовать в операциях НАТО против России.