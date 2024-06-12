Венгрия не поддержала миссию НАТО на Украине, но не предотвратит ее

Орбан: Венгрия не поддерживает миссию НАТО на Украине, но не предотвратит ее

Marton Monus/dpa
Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press

Венгрия возражает против миссии НАТО на Украине, но, поскольку ее поддерживает большинство стран альянса, не может ее предотвратить. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Орбан добавил, что Венгрия получила необходимые гарантии того, что участие в действиях НАТО за границами входящих в него стран будет исключительно добровольным.

«Я попросил генерального секретаря, чтобы он уточнил, что все военные акции НАТО вне территории альянса в соответствии с правилами и традициями НАТО могут носить лишь добровольный характер», — процитировало политика РИА «Новости».

Ранее в Венгрии призывали срочно начать переговоры по урегулированию украинского конфликта. Министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто предупредил, что промедление в этом вопросе чревато эскалацией. Он отметил также, что Венгрия не намерена участвовать в операциях НАТО против России.

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