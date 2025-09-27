Сегодня 13:19 Велопрогулка для семей участников СВО прошла в Люберцах 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы Спецоперация

Музейно-выставочный комплекс городского округа Люберцы совместно с активистами «Единой России» организовал велопрогулку по поселку Малаховка для семей участников специальной военной операции. Акцию приурочили ко Всемирному дню без автомобиля.

Маршрут прошел по северной и южной стороне поселка. «Велопрогулка собрала свыше 20 участников, среди которых — дети участников СВО. Наша цель — не только познакомить жителей с историей родного края, но и объединить людей через активный отдых», — отметила муниципальный координатор проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» Ольга Гоффе.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

Маршрут включил посещение краеведческого музея Малаховки, а также рассказ о местной флоре и фауне, памятных местах и известных жителях поселка. Экскурсию провели гиды музейно-выставочного комплекса городского округа Люберцы.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

Подобные велоэкскурсии в честь Всемирного дня без автомобиля, который отмечается 22 сентября, проходят в Люберцах второй год. Планируется, что они будут проводиться раз в квартал.