Великобританию предупредили о бессмысленности новых санкций

Введенные Великобританией санкции нелегитимны. Посольство России заявило, что этот враждебный шаг не способен повлиять на ход спецоперации на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Сегодня Лондон объявил об очередном наборе нелегитимных санкционных мер против нашей страны. Понятно, что влияние этого враждебного шага, как и предыдущих, на общую ситуацию и тем более на ход СВО замечено не будет», — подчеркнули дипломаты.

Пострадают, обратили внимание в посольстве, рядовые украинцы. Они, в отличие от руководства киевского режима, наживающегося на помощи Запада, не смогут откупиться от силовиков и попадут под принудительную мобилизацию.

МИД Великобритании объявил о расширении антироссийских санкций 5 мая. Ограничения затронули 35 физических и юридических лиц, в том числе из третьих стран.