Великобританию предупредили о бессмысленности новых санкций

Посольство России: новые санкции Великобритании не отразятся на СВО
Введенные Великобританией санкции нелегитимны. Посольство России заявило, что этот враждебный шаг не способен повлиять на ход спецоперации на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Сегодня Лондон объявил об очередном наборе нелегитимных санкционных мер против нашей страны. Понятно, что влияние этого враждебного шага, как и предыдущих, на общую ситуацию и тем более на ход СВО замечено не будет», — подчеркнули дипломаты.
Пострадают, обратили внимание в посольстве, рядовые украинцы. Они, в отличие от руководства киевского режима, наживающегося на помощи Запада, не смогут откупиться от силовиков и попадут под принудительную мобилизацию.
МИД Великобритании объявил о расширении антироссийских санкций 5 мая. Ограничения затронули 35 физических и юридических лиц, в том числе из третьих стран.