Великобритания поставит Украине 120 тысяч дронов до конца года

Великобритания объявила о крупнейшей поставке дронов Украине с начала СВО — до конца года планируется передать до 120 тысяч беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Соединенного Королевства.

ВСУ получат дальнобойные ударные беспилотники, безэкипажные катера, а также разведывательные и логистические дроны. Первые партии уже прибыли на Украину. Большую часть поставок обеспечат британские компании.

Кроме того, королевство планирует до конца года снабдить украинскую армию сотнями тысяч артиллерийских снарядов и тысячами противовоздушных ракет.

«Великобритания по-прежнему играет ведущую роль в международной поддержке [Украины]», — говорится в релизе.

Ранее экс-премьер Борис Джонсон посетил украинские позиции в Запорожской области и написал об этом колонку. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его действия пиаром на костях.