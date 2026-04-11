Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон своей поездкой на украинские позиции в Гуляйполе показал, как выглядят силы зла, а его визит стал очередным пиаром на костях. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале .

Джонсон тайно посетил позиции 65-й бригады ВСУ вблизи Гуляйполя на Запорожском направлении и написал об этом колонку в Daily Mail.

«Спасибо Борису Джонсону, который показал, как выглядят силы зла, — лучше ни у кого не получилось бы. Вся мерзость и слякоть подлости, коварства и бесчестия в созданном им образе. Ни капли любви. А только очередной пиар на костях», — написала Захарова.

Она также обвинила экс-премьера в том, что британские деньги, оружие и ненависть убили огромное количество людей, а сам Джонсон лично участвовал в срыве переговоров и эскалации конфликта.

«Злодей, вернувшийся на место преступления», — резюмировала Захарова.

В феврале Джонсон раскрыл намерения командования ВСУ.