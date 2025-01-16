Великобритания пообещала Украине новый пакет военной помощи

Премьер Великобритании Кир Стармер объявит в Киеве о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Также он планирует подписать соглашение о партнерстве между странами сроком на сто лет.

«Ожидается, что премьер-министр объявит о новой поддержке Украины со стороны Великобритании — от летальной помощи до поддержания экономической стабильности», — заявили на Даунинг-стрит.

Это первый визит Стармера в Киев на его нынешнем посту.

Ранее издание Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило, что Стармер обсуждает с президентом Франции Эммануэлем Макроном возможность совместной отправки войск на Украину под видом миротворческого контингента после того, как конфликт закончится.