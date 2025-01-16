В Британии сообщили о тайных переговорах с Францией по Украине

Британский премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон тайно обсудили совместную отправку своих войск под видом миротворцев на Украину после возможного окончания конфликта. Об этом сообщило издание Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.

«Сэр Кир Стармер и Эммануэль Макрон обсуждают отправку британских и французских солдат на Украину в качестве миротворческих сил после какой-либо потенциальной сделки по завершению войны», — говорится в статье.

Детали переговоров пока не разглашаются. При этом, по словам источников, Стармер «еще не полностью» склоняется к этой идее. Макрон же продолжает ее продвигать.

По данным собеседников издания, проблемы возникли из-за того, что отсутствует точная информация относительно уровня угрозы для французских и британских солдат, а также риск эскалации украинского конфликта.

До этого Макрон обсуждал инициативу с отправкой миротворцев с украинским президентом Владимиром Зеленским и польским премьер-министром Дональдом Туском, причем последний заявил, что войска Польше не войдут на Украине даже после прекращения огня.

Ранее Зеленский назвал появление западных миротворцев на украинской земле гарантией безопасности.