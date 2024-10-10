Макрон показал тренировки украинских боевиков в секретном лагере

«В настоящее время наши военные в Гранд-Эсте обучают 2300 украинских солдат с оборудованием, которое они будут в будущем использовать в боевых действиях», — написал он.

На опубликованных кадрах украинские военные проводят учения по управлению артиллерийским вооружением и стрельбе, а также проходят тактико-огневую подготовку. За занятиями наблюдают французские инструкторы, которые в случае необходимости дают указания бойцам ВСУ.

Ранее стало известно, что законодательная комиссия Национального собрания отклонила предложение фракции «Непокорившаяся Франция» об объявлении импичмента Макрону. Инициатива не набрала необходимое количество голосов.