Макрон показал тренировки украинских боевиков в секретном лагере

Французские военные инструкторы начали подготовку бригады ВСУ «Анна Киевская», получившей название в честь королевы Франции Анны Ярославны. Кадрами занятий в социальной сети X поделился президент Эммануэль Макрон.
«В настоящее время наши военные в Гранд-Эсте обучают 2300 украинских солдат с оборудованием, которое они будут в будущем использовать в боевых действиях», — написал он.
На опубликованных кадрах украинские военные проводят учения по управлению артиллерийским вооружением и стрельбе, а также проходят тактико-огневую подготовку. За занятиями наблюдают французские инструкторы, которые в случае необходимости дают указания бойцам ВСУ.
Ранее стало известно, что законодательная комиссия Национального собрания отклонила предложение фракции «Непокорившаяся Франция» об объявлении импичмента Макрону. Инициатива не набрала необходимое количество голосов.
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