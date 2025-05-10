Киевский режим получит от Великобритании модернизированные системы противовоздушной обороны Raven. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на полковника Королевской морской пехоты Олли Тодда.

Системы Raven применяют устаревшие зенитные ракеты малой дальности Asraam класса «воздух-воздух», устанавливаемые на автомобили повышенной проходимости Supacat.

Этот вид вооружений разработали в 2022 году. С того момента их регулярно использовали на территории Украины для борьбы с крылатыми ракетами и беспилотниками.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки Западом вооружений Украине и содействие в обучении боевиков ВСУ не меняют ситуацию на поле боя и лишь затягивают конфликт.

Ранее стало известно, что власти Германии решили засекретить перечень поставок оружия Украине, чтобы «не давать преимущества России».