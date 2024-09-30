Украинские военные до прихода российской армии получили приказ сравнять Новогродовку с землей, поэтому начали вести себя как фашисты по отношению к мирному населению. Об этом рассказал РИА «Новости» житель освобожденного города по имени Игорь.

«Отношение было свинское, скотское, одним словом — они нас за людей не считали абсолютно, там просто абсолютный фашизм. Пацанов расстреливали, руки связывали с гранатами», — рассказал он.

По его словам, обстрелы с украинской стороны начались еще в июле, когда мэрия все уехала, а в городе отключили свет. Людей чиновники бросили. В тот день он был на улице с матерью и другом, когда к ним прилетела мина во двор. Соседний гараж разорвало осколками, как их не задело, он не знает.

Потом вспомнил случай, когда украинские боевики заехали на бронетранспортере в один из жилых домов, открыв огонь по зданиям и людям. Также бойцы ВСУ специально поджигали деревянные постройки, в которых жители Новогродовки хранили уголь, причем держали пальцы на курке. По его словам, это было страшно до жути, так как тогда между гитлеровскими нацистами и Украиной не было никакого отличия.

Солдаты ВСУ знали, что им придется отступать, поэтому говорили жителям Новогродовки, что перед уходом здесь не оставят камня на камне.

Ранее мужчина признался, что два года прятался дома, спасаясь от мобилизации.