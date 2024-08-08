Местный житель первым нашел раненного в Курской области военкора Евгения Поддубного и передал его народной дружине. Доброволец Андрей Евтеев рассказал журналистам телеканала «Россия» о состоянии пострадавшего в первые минуты после атаки дрона на его автомобиль.

«Вел себя конкретно по-мужски. Никаких криков… Все, что попросил — связаться с его женой и сказать ей, что все хорошо», — уточнил он.

По словам Евтеева, пока они ехали в больницу, военкор на протяжении всего пути находился в сознании и со всеми общался.

Спустя сутки после ранения состояние Поддубного врачи оценивают как стабильно тяжелое. Он по-прежнему в сознании и сам дышит. Медики уточнили, что у военкора в основном ожоги, мозг не задет.