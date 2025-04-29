Ведущая Кашеварова раскритиковала Карнаухова за призыв к женам бойцов СВО терпеть побои

Выпуск программы «Война и Мир» про ПТСР у бойцов спецоперации, в рамках которого ведущий Сергей Карнаухов призвал жен военных терпеть побои и целовать им ноги, вызвал серьезный резонанс. Соведущая журналиста Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале высказалась на этот счет.

«Если вернувшийся с войны защитник начинает кошмарить семью, он, по мнению Карнаухова и большинства мужчин, остается героем. Я же считаю, что это не геройство, а слабость и болезнь. Жена и дети находятся в беззащитном положении, а тот самый герой войны — угроза для семьи», — подчеркнула она.

Жена не может быть психологом, в такой ситуации ей самой нужна поддержка. Военный с ПТСР в беспамятстве может убить супругу, и тогда встает вопрос, кому останутся дети. Семья должна поддерживать бойца, но это не может перерастать в бессмысленное самоуничтожение женщин и детей.

«Если уж вы такие про русскость и традиции, то нет у нас в традициях бухать, издеваться над семьей. Мужчина — добытчик, наставник, защитник, жена — поддерживает дом, занимается детьми, хозяйством, слушается мужа своего», — написала Кашеварова.

На призыв Карнаухова обратила внимание журналистка Ксения Собчак, которую возмутила такая идея. Ведущий, в свою очередь, заявил, что Собчак подняла «свою любимую феминистскую тему», а «многое потерпеть даже полезно».