Ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов после скандала из-за его призыва к женам бойцов СВО заявил, что «многое потерпеть даже полезно». Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Ранее журналист заявил, что жены бойцов спецоперации, вернувшихся с посттравматическим синдромом, должны терпеть их агрессию и проявлять благодарность. На эти слова обратила внимание ведущая Ксения Собчак — ее возмутила такая идея.

«Ксения Собчак, понятно, поднимает свою любимую, феминистскую тему. Я же про сохранение семьи. Безусловно, побои побоям рознь… И не все нужно и допустимо принимать. Но многое потерпеть даже полезно», — отреагировал Карнаухов.

Изначально он дискутировал на эту тему с соведущей Анастасией Кашеваровой. В рамках диалога обсуждалась история российского бойца Тимофея, который после службы на передовой стал страдать от резких вспышек гнева и применять силу к членам семьи.

Карнаухов выразил мнение, что жены обязаны «целовать ноги» тем, кто рисковал собой на боле боя. Кашеварова парировала, что любовь к Родине не дает права на избиения.