Вдову Героя России из Балашихи поздравили в День многодетной семьи

В городском округе Балашиха 11 октября 2025 года впервые отмечают День многодетной семьи. В рамках этого нового праздника депутат Совета депутатов Наталья Алимова поздравила Анастасию Потапову, вдову Героя России Александра Потапова, и ее троих дочерей.

В этот особенный день семья получила памятные подарки и сладости — символ внимания и поддержки со стороны местных властей.

«В этом году мы впервые празднуем День многодетной семьи. Это важная дата, которая позволит нам больше обращать внимание на такие семьи, на помощь, которая им требуется. Мы поздравили с этим праздником супругу Героя России, к сожалению, погибшего во время специальной военной операции. И для нас особенно важно оказать внимание и участие Анастасии, которая одна воспитывает троих детей, показать ей, что мы рядом», — сказала Наталья Алимова.

У Анастасии три дочери: Ангелина, Ева и младшая Софья. Все девочки уже проявляют свои таланты. София, которой всего два с половиной года, начала посещать детский сад. Средняя дочка Ева увлечена художественной гимнастикой и уже достигла значительных успехов в этом виде спорта. Старшая дочка Ангелина заканчивает девятый класс и сталкивается с проблемами со здоровьем, но получает необходимую медицинскую помощь благодаря поддержке города.

«В целом, чувствуется поддержка города во многих сферах, и это очень ценно и приятно», — поделилась Анастасия Потапова.

Ее муж и отец девочек, Александр Потапов, был старшим лейтенантом 604-го Центра спецназначения «Витязь». Он не раз участвовал в сложных операциях и трагически погиб в августе 2022 года при эвакуации мирного населения из-под артиллерийского обстрела. В сентябре того же года ему посмертно присвоили звание Героя России.

Отметим, что День многодетной семьи — это новый для Подмосковья праздник, утвержденный депутатами Московской областной думы на заседании 9 октября. Его будут ежегодно отмечать 11 октября. Праздник приурочен ко Дню памяти преподобных Кирилла и Марии — родителей преподобного Сергия Радонежского. Эта дата подчеркивает важность поддержки многодетных семей и стремление общества заботиться о тех, кто нуждается в помощи и внимании.