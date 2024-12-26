Вдове участника СВО из Свердловской области с 5 детьми отказали в выплатах

Ura.ru: на Урале многодетную семью оставили без выплат после гибели отца на СВО

Многодетная женщина из Свердловской области не может добиться выплат и льгот после того, как ее муж погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщило издание Ura.ru .

Антон Могилевский погиб в июле в ДНР. Его тело, предположительно, находится в центре приема, опознания и отправки погибших в Ростове-на-Дону. У его вдовы нет ни одного документа о смерти мужа, поэтому она и не может получить причитающиеся деньги.

«Из-за этого нас лишили детских пособий для многодетной семьи. Нас просят предоставить документ о том, что он либо жив, либо мертв. Но у нас ничего нет», — рассказала она.

Семья выживает на выручку с продажи молока и мяса и детские пособия. Сумму, которую выплатили Могилевскому при заключении контракта, потратили на обмундирование и на проживание во время учебы.

Накануне в Челябинской области другую вдову участника СВО лишили выплат, потому что ее муж — ранее судимый — пользовался поддельными документами.