Вдова бойца СВО лишилась выплат из-за поддельных документов мужа

В Челябинской области вдову участника специальной военной операции лишили положенных выплат, поскольку выяснилось, что ее муж предоставил поддельные документы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко в своем Telegram .

Омбудсмен назвала этот случай самым необычным в своей практике. Как рассказала Сударенко, к ней обратилась за помощью россиянка, которая прожила с мужем 13 лет и родила двоих детей. При этом стоит отметить, что мужчина неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы.

«Собрав документы на выплаты, она получила отказ. Оказалось, что все эти годы ее муж пользовался поддельными документами и сейчас она даже настоящего имени его не знает», — написала правозащитница.

Сударенко отметила, что теперь в этой ситуации будут разбираться судебные органы.

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