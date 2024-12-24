Сегодня 17:13 Бойца-инвалида обманули в Екатеринбурге. Ему продали сломанную машину под кабальный кредит Ветеран СВО Гурин рассказал, как ему продали сломанное авто под большой кредит 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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Семья ветерана СВО из Екатеринбурга оказалась в отчаянном положении после покупки нового автомобиля по системе трейд-ин. Лишившийся ноги боец Евгений Гурин рассказал 360.ru подробности случившегося.

Сломанная машина и кабальный кредит До недавнего времени Евгений был владельцем LADA Vesta 2020 года на механической коробке передач. Но машину пришлось сменить — мужчине ампутировали правую ногу, ему потребовался «автомат». Евгений и его жена Ольга решили посмотреть машину в салоне «Прайм-авто» в Екатеринбурге. «Мозги нам запудрили там конкретно, продержали нас до самого позднего вечера. Салон закрывается в девять часов, а мы оттуда уехали в 11 часов вечера. И в самый последний момент, давайте, говорит, Ольга, на вас попробуем взять кредит», — рассказал ветеран СВО. По его словам, автомобиль пришлось осматривать уже в темноте.

Посмотрели мы на эту машину в потемках, уже темно было. Мозги нам так засрали, что мы там сидим голодные, как говорится, очумевшие, отупевшие. Я тут от этой боли корчусь, мне уже все равно было. И вот они жене: «Быстренько, быстренько, давай, подписывай документы». Куча документов, то один подбежит какие-то бумаги подписать, то другой. Ни почитать не дают, ничего абсолютно. Евгений Гурин ветеран СВО

В результате сделка состоялась, салон забрал автомобиль Евгения в обмен на Lada Vesta 2024 года. «Утром встали, давай изучать документы. Мы обалдели: машину нам продали — она уже была под владельцем семь месяцев. То есть она была в апреле продана, поставлена на учет, и через семь месяцев сдана была в этот автосалон. Она уже была с пробегом 22 тысячи, у нее уже были механические повреждения, потому что мы после этого таскали ее в автосервис, посмотрели, подняли ее там, в общем, рулевая рейка уже накрывается и так далее», — заявил Евгений. После этого супруги изучили кредитный договор. «Мы, когда глянули на кредитный договор, офонарели. Договор рассчитан на восемь лет, нам надо по этому договору платить по 48 тысяч [рублей], откуда у нас такие деньги? Эта машина у нас, получается, обходится практически в шесть миллионов, таких цен не бывает», — возмутился мужчина. Сразу же после этого с семьей связались некие юристы, которые пообещали разобраться в ситуации. За их услуги Евгений и Ольга отдали 155 тысяч рублей — «специалисты» тоже оказались мошенниками. Однако эти деньги удалось вернуть с помощью другой команды опытных юристов.

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Законодательный казус Помимо прочих бед, Евгений столкнулся с еще одной проблемой. Он рассказал, что служил на СВО фельдшером. За время пребывания на Украине у бойца развился атеросклероз сосудов нижних конечностей. «А там специфических препаратов нет. И отпустить меня оттуда тоже никто не может. Командир батальона сказал: „А куда? А как мы без тебя? Жди ротации“. Ротации мне пришлось ждать два месяца. У меня за это время состояние ухудшилось и образовались тромбы в артериях. В конце концов, я попал в Россию. Уже ходить не мог, адские боли, ни спать, ни есть, ничего не мог. В России попал в госпиталь, сосудистый хирург посмотрел и говорит: „Тут уже все, ногу не сохранить“», — рассказал собеседник 360.ru

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Вскоре у него началась гангрена, ногу пришлось ампутировать. В случае контузий и ранений страховая компания должна выплатить порядка четырех миллионов рублей. Евгению в выплатах отказали, сославшись на закон. «Да, в законе действительно прописано, что эти выплаты положены только при ранениях, контузиях, увечьях. А при заболеваниях, полученных во время военной службы — такого не указано. Я считаю, что это упущение закона, понимаете? Там можно было заболеть и бронхиальной астмой, и туберкулезом, и тебя также спишут, но ни черта тебе за это не заплатят, а приведет дело к инвалидизации», — заключил Гурин.