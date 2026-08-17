ВC России поразили украинский катер «Тарантул» в Одессе

Российские военные в ночь на 17 августа уничтожили украинский патрульный катер типа «Тарантул» в порту Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Ночью 17 августа ударные беспилотные летательные аппараты поразили в порту „Одесса“ — патрульный катер типа „Тарантул“, обеспечивавший безопасность морских судов на переходе морем и в местах разгрузки, а также резервуары с топливом», — заявили в ведомстве.

Также бойцы нанесли удар по причальному терминалу в порту «Измаил». Инфраструктура обеспечивала разгрузку морских судов с грузами военного назначения.

Целями других ударов стали склады безэкипажных катеров и ангары с западной военной техникой.

За прошлую неделю российские войска нанесли 14 групповых ударов по предприятиям ВПК, объектам энергетики и транспорта, логистическим центрам, военным аэродромам, цехам БПЛА и военным складам.