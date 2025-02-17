Вброс об атаке на ЧАЭС назвали попыткой помешать переговорам по Украине

Фейк об атаке на Чернобыльскую АЭС является попыткой западных стран сорвать переговоры российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом РИА «Новости» сообщил генсек турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек.

По его мнению, в Европе не приняли дипломатический процесс по Украине.

«Информационный вброс о якобы атаке российской стороны на Чернобыльскую АЭС был провокацией, саботажем против мирного процесса, телефонных переговоров лидеров США и РФ», — отметил турецкий политик.

Он подчеркнул, что некоторые политические силы в США и странах ЕС не хотят, чтобы прекратились боевые действия.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что утром 14 февраля российский БПЛА якобы ударил по саркофагу, укрывающему поврежденный энергоблок Чернобыльской АЭС. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это высказывание провокацией. Он подчеркнул, что ВС России не атакуют объекты ядерной энергетики.