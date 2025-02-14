Песков назвал провокацией заявления об ударе по Чернобыльской АЭС

Любые утверждения об ударе по Чернобыльской АЭС являются подтасовкой и провокацией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Любые утверждения, что Россия наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются подтасовкой и провокацией. Киев этим заниматься не гнушается», — сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 14 февраля в Telegram-канале заявил, что российский дрон якобы повредил саркофаг, укрывающий поврежденный четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС.

«Укрытие на ЧАЭС повреждено этим дроном. Пожар потушили. В настоящее время радиационный фон не повышен, за этим постоянно следят», — написал он.

Украинский президент обвинил в атаке Россию.

Ранее стало известно, что перенесенная с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС снова не состоялась. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, ее сорвала украинская сторона. Боевики ВСУ заблокировали движение представителей Международного агентства по атомной энергии.