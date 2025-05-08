Важный пункт при формировании нового миропорядка раскрыли в Крыму

Признание Крыма частью России станет ключевым пунктом при формировании нового миропорядка. Об этом РИА «Новости» сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, признание Крыма даже при условии отложения вопроса о признании новых территорий будет воспринято как фактическое смирение с новой реальностью и начало признания всех произошедших изменений.

«Это не просто территориальный вопрос, но и признание всех произошедших изменений, фундаментальное признание сложившейся ситуации», — сказал Константинов.

По его мнению, без признания Крыма частью России достижение мира представляется затруднительным.

«Любые попытки переговоров без учета этого фактора приведут к аналогичным Минским соглашениям — временной отсрочке конфликта без решения коренных проблем», — подчеркнул глава парламента.

Ранее трех жителей Крыма отправили в колонию за госизмену.