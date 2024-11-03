Сенатор Перминов: для установления мира на Украине важны практические шаги

Слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака о готовности к мирному урегулированию конфликта ничего не значат. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал сенатор Совфеда Сергей Перминов.

Заявление Ермака — лишь попытка демонстрации к некоему процессу вероятного урегулирования, направленная на третьи страны.

«Таких заявлений было много. Важны практические шаги, а не публичные декларации», — подчеркнул Перминов.

Зампред главы думского комитета по международным делам Алексей Чепа тоже прокомментировал слова Ермака и заявил, что выдвинутое условие никогда не будет исполнено. Он напомнил, что глава офиса Зеленского считает четыре региона России «украинскими».