Слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака о готовности к мирному урегулированию конфликта ничего не значат. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал сенатор Совфеда Сергей Перминов.
Заявление Ермака — лишь попытка демонстрации к некоему процессу вероятного урегулирования, направленная на третьи страны.
«Таких заявлений было много. Важны практические шаги, а не публичные декларации», — подчеркнул Перминов.
Зампред главы думского комитета по международным делам Алексей Чепа тоже прокомментировал слова Ермака и заявил, что выдвинутое условие никогда не будет исполнено. Он напомнил, что глава офиса Зеленского считает четыре региона России «украинскими».
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