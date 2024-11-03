Условия Украины по окончанию конфликта назвали нереальными

Депутат Чепа: условие Украины по окончанию конфликта никогда не будет выполнено

Выдвинутое украинскими властями условие окончания конфликта никогда не будет исполнено, заявил Lenta.ru первый зампред главы думского комитета по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал призыв руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака к выводу российских войск.

Парламентарий отметил — этого не будет никогда. Чепа напомнил, что Ермак считает минимум четыре региона «украинскими», однако там провели референдум, после чего вернулись в состав России.

«Речь даже не может идти об этих областях. Поэтому условие, которое предлагает господин Ермак, никогда не будет выполнено», — объяснил депутат.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан предложил разрешить конфликт, сохранив территориальную целостность Украины. Сенатор Григорий Карасин в ответ ему напомнил, что условия для завершения кризиса уже озвучивал Владимир Путин.