Украинским боевикам важнее добить мирных жителей в Часовом Яре, чем атаковать российских военных. Об этом заявил житель города в беседе с «Известиями» .

«Важнее мирного жителя добить, чем куда-то по русским позициям стрельнуть, чтобы замедлить наступление», — объяснил собеседник журналистов.

Он рассказал, что старался не попадаться ВСУ на глаза. Выходил за едой рано утром или поздно вечером. Передвигаться пришлось тихо, даже свет фонарика мог привлечь украинских военных.

Также житель Часова Яра заявил, что боевики ВСУ создали штаб на советской военной базе. Оттуда они обстреливали город и его жителей. Украинские солдаты также постоянно проводили разведку в регионе.

Ранее беженец Иван Корякин рассказал, что украинская полиция в Часовом Яре не выполняла свои обязанности при беспорядках в городе и игнорировала мародерство. Однажды местные жители обратились за помощью при пожаре в одном из домов, но стражи порядка даже отказались вызвать спасателей на место ЧП.