Украинская полиция в Часовом Яре отказалась выполнять свои обязанности при беспорядках в городе, игнорировала мародерство. Об этом РИА «Новости» сообщил беженец Иван Корякин.

По его словам, фактически полиция присутствовала в городе, но «буквально ничего не делала».

«Творились беспорядки, люди делали, что хотели, а полиция не помогала. Ноль эмоций от них, когда военные выносили что-то. Бывало, мирные тоже выносили что-то из квартир, полицейские никак не реагировали», — рассказал беженец.

Корякин добавил, что однажды местные жители обратились к полицейским при пожаре в одном из домов. В ответ правоохранители заявили, что не станут вызывать спасателей на место ЧП.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в Часов Яр прибыли подразделения «Азова»*. По его словам, националисты нужны для карательных акций в ВСУ и устрашения украинских военных, чтобы российская армия не смогла прорвать оборонительные рубежи.

* Запрещенная в России террористическая организация.