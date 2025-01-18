Ватикан помог России вернуть пленных с Украины

Москалькова раскрыла роль Ватикана в возвращении пленных военных с Украины

Ватикан помог вернуть из украинского плена раненых росссийких военных. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале .

Она подчеркнула, что участие Ваткана позволило вернуть домой без каких-либо условий 25 раненых и тяжелобольных российских военных.

Возвращение на родину <…> состоялось 15 января при непосредственном содействии Святого Престола», — написала Москалькова.

Ранее папа римский Франциск раскритиковал решение Украины по УПЦ. В конце воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане он напомнил, что никакую христианскую церковь нельзя упразднять.

Также папа римский призвал дать верующим людям возможность молиться в тех местах, которые они считают своей церковью.